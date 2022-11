Konzert für Senioren: Luzia Ernst gastiert in Schöndorf

Schöndorf. Am Donnerstag soll es ein Konzert mit Klavier und Gesang in der Aula Grundschule in Schöndorf geben.

Sopranistin Luzia Ernst und Leonie Bulenda am Klavier gastieren am kommenden Donnerstag, dem 24. November, in Schöndorf. Beginn des Konzertes für Seniorinnen und Senioren ist um 15 Uhr in der Aula der Grundschule. Luzia Ernst, in Duderstadt geboren, vervollständigt derzeit ihre Ausbildung mit dem Bachelor of Voice Performance an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar, heißt es. Der Eintritt sei frei, um Spenden werde aber gebeten.