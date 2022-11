Arnd Küllmer spielt am 24. November in der Therme Hohenfelden.

Konzert in der Therme am Stausee Hohenfelden

Hohenfelden. Live-Musik im Wellnessbereich mit Arnd Küllmer.

Live-Musik mit Arnd Küllmer können die Besucher der „Avenida-Lounge“ in der Therme am Stausee Hohenfelden am Donnerstag, 24. November, ab 19 Uhr im Wellnessbereich erleben.

Die Konzerte des Sängers und Songschreibers regen zum Nachdenken an, verbinden Unterhaltung mit Aussage und Anstößen. In Hohenfelden will er eigene Werke mit einigen seiner beliebtesten Coversongs mischen – überwiegend mit seiner unverwechselbaren Stimme und sparsamen Piano-Arrangements. Die Besucher können zudem ab 20 Uhr auch das textilfreie Baden im Freizeit- und Familienbad genießen. Der Genuss kostet den üblichen Therme-Eintritt, der Saunazuschlag wird erhoben.