Konzert mit Pforta-Schülern in Buttelstedt

Buttelstedt. In Buttelstedt steigt am Freitagabend die nächste „Abendmusik“.

„Junge Stimmen – Helle Chorklänge in der dunklen Jahreszeit“: Diesen Titel trägt die nächste Veranstaltung der traditionellen Reihe „Buttelstedter Abendmusik“ am Freitag, 24. Februar. Ab 18.30 Uhr treten in der Kirche St. Nikolai am Markt Mädchen und Jungen aus der Landesschule Kloster Pforta bei Bad Kösen auf. Der Eintritt ist frei, über Spenden würde sich die Kirchengemeinde zur weiteren Finanzierung der Konzertreihe freuen.