Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzert verschoben

Mit „Beethoven feiern“ sollte die Konzert-Reihe „Auftakt“ des Weimarer Klenke-Quartetts zum 250. Geburtstag des Komponisten am Freitag, 8. Mai, im Musikgymnasium Schloss Belvedere enden. Dazu hatten sich die Klenkes das Auryn-Quartett und Harald Schoneweg an ihre Seite geholt. Wegen der Corona-Krise wurde das Konzert jetzt auf dem 1. Oktober verschoben und beginnt um 19.30 Uhr im Saal des Musikgymnasiums. Das teilte das Klenke-Quartett am Dienstag mit. Bereits vor fünf Jahren gemeinsam auf Tour, finden mit dem Klenke-Quartett und dem Auryn-Quartett Ost und West zusammen. Harald Schoneweg schließt sich den Feiernden an – gemeinsam lassen Quartett, Quintett und Oktett den Jubilar hochleben.