Konzert von Mozart bis Messiaen in der Weimarhalle

Das Orchester der Weimarer Hochschule tritt am 11. November in der Weimarhalle auf. Für das Konzert gilt die 3G-plus-Regel.

Weimar. Der Pianist Florian Glemser schließt am 11. November beim Auftritt mit dem Orchester der Hochschule „Franz Liszt“ sein Konzertexamen ab.

Im Rahmen des Jubiläumsjahrs spielt das Orchester der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ am Donnerstag, 11. November, ab 19.30 Uhr in der Weimarhalle (3G-plus-Regel) ein abwechslungsreiches Programm von Mozart bis Messiaen unter der Leitung von Nicolás Pasquet. Solist in Mozarts zwölftem Klavierkonzert in A-Dur KV 414 ist der Pianist Florian Glemser, der mit seinem Auftritt sein Aufbaustudium zum Konzertexamen abschließt. Karten zu 19 Euro (erm. 15 Euro) in der Tourist-Information und an der Abendkasse.