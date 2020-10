Konzertabsage im Mon Ami in Weimar

Aufgrund der aktuellen städtischen Allgemeinverfügung zum Zwiebelmarkt muss das Konzert des 13-köpfigen Ensemble Été Large am Freitag, 9. Oktober, 20 Uhr, abgesagt werden. Das wurde am Mittwoch aus dem Mon Ami mitgeteilt. Vorgestellt werden sollte das Album „When The Birds Upraise Their Choir“, das Luise Volkmann mit ihrem 13-köpfigen Ensemble Été Large bei Nils Wograms Label nWog-Records veröffentlicht hat, eine Hommage an die 68er-Generation.