Konzerte in Oberweimar und Bad Berka

Weimarer Land. Die Professoren Wolf-Günter Leidel und Gerhard Gläßer spielen am Wochenende gemeinsam.

Zwei Konzerte unter dem Titel „Mit Pauken, Tasten und Marimba“ organisiert der Komponistenverband Thüringen am Wochenende in Oberweimar und Bad Berka. Dafür finden zwei Koryphäen zueinander: Die Professoren Wolf-Günter Leidel aus Weimar an der Orgel sowie der Schlagwerk-Spezialist Gerhard Gläßer aus Bad Berka an Pauken und Marimbaphon bringen sowohl eigene Kompositionen als auch Werke von Thomas Moorley, Johann Sebastian Bach, Richard Strauss, Evelyn Glennie und Nebojsa Zivkovic zu Gehör. Los geht es am Samstag, 25. November, um 16 Uhr in der evangelischen Kirche Oberweimar (Am Plan 2), das zweite Konzert folgt am Sonntag ebenfalls ab 16 Uhr in der Stadtkirche St. Marien in Bad Berka (Pfarrgasse 1).