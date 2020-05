Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzerte von Live Music Now

Lange hatten Stipendiaten von Live Music Now keine Möglichkeit, für Menschen in sozialen Einrichtungen zu spielen. Mit dem schönen Wetter und der allmählichen Lockerung geben sie nun Freiluftkonzerte, welche aus Fenstern oder auf Balkonen erlebt werden können. So finden in Weimar zunächst am Freitag, 8. Mai, und am Dienstag, 12. Mai, Konzerte am Palliatus-Hospiz und am AWO-Seniorenzentrum Am Paradies statt.