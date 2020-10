Konzertexamen im Fach Klavier

Der japanische Pianist Hibiki Murayama schließt am Mittwoch, 21. Oktober, sein Konzertexamen an der Liszt-Hochschule Weimar ab. Vorbereitet hat er Liszts 2. Klavierkonzert A-Dur. Den Orchesterpart übernimmt Natsuki Seo am zweiten Flügel. Hibiki Murayama studiert seit 2017 in der Klasse von Balázs Szokolay. Das Konzert beginnt um 16 Uhr im Festsaal Fürstenhaus, Eintritt frei!