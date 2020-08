Konzertreihe Jazz-Nights in der Notenbank

Nach mehreren Monaten ohne Live-Konzerte bringt der Weimarer Kontrabassist Matthias Eichhorn mit der Konzertreihe „Jazz Summer Nights“ wieder hochkarätigen Jazz zu Gehör und hat sich dafür namhafte Gäste eingeladen. Den Auftakt macht am Freitag, 21. August, der Leipziger Jazzpianist Florian Kästner, am Samstag, 22. August, folgt der Frankfurter Saxophonist und Klarinettist Oliver Leicht, Mitglied der HR Bigband. Am darauffolgenden Wochenende kommen am Freitag, 28. August, die zwei fränkischen Musiker Michael Flügel (Piano) und Jean-Paul Höchstädter (Schlagzeug) sowie am Samstag, 29. August, der Bremerhavener Sänger und Gitarrist Jörg Seidel nach Weimar. Bei allen Konzerten ist Matthias Eichhorn nicht nur Gastgeber, sondern wird auch als Begleiter am Kontrabass zu hören sein. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Beginn jeweils 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr, der Zutritt ist auf die maximale Anzahl von 55 Personen beschränkt.