Jena und Großschwabhausen werden Freunde

Jena. Kooperation Jena-Großschwabhausen nimmt Fahrt auf. Es geht um Flächen und ländliche Identität

Der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung Jena-Großschwabhausen ist in Sack und Tüten. Mit einer Eingemeindung hat das nichts zu tun. Jena und Großschwabhausen sehen sich als Partner, die gemeinschaftlich im westlichen Großraum von Jena agieren wollen. Mittwoch war die Gründung einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft im Jenaer Stadtrat Thema. Großschwabhausen hatte bereits dem Vertrag zugestimmt. Mit dem kniffligen Thema Windkraft geht die Stadtverwaltung Jena der Nachbargemeinde nicht auf die Nerven.

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) nannte einen bunten Strauß an Themen, bei denen Jena mit Großschwabhausen kooperieren wolle. Da ist natürlich der kleinteilige Wohnungsbau. Großschwabhausen besitzt Flächen, die für Bauwillige interessant sind, die nahe der Stadt Jena wohnen wollen. Womit sich das Thema Verkehr anschließt, was aus Sicht des OB nicht nur Abstellanlagen am Bahnhof Großschwabhausen meint, sondern integrierte Mobilitätskonzepte. Großschwabhausen will zudem – was manchen Jenaer Kraftfahrer überraschte – gerade auch vom Jenaer Winterdienst profitieren. Der KSJ dürfte sich geehrt fühlen.

Dazu kommt das Thema Ausgleichsflächen: Wenn in Jena gebaut wird, sind dafür oft Ausgleichsflächen nötig, die im Tal kaum noch zu finden sind. Großschwabhausen hat solche Flächen, die im Ergebnis als Landschaftsräume aufgewertet werden könnten. Die Gemeinde kostet das nichts.

Windkraft vorerst kein Thema

Die Bündnisgrünen im Jenaer Stadtrat hatten die Kooperationsdebatte um das Thema Windräder erweitert. Heiko Knopf äußerte die Vermutung, Großschwabhausen könnte sich deshalb für Jena interessieren, weil sich die Gemeinde Hilfe beim Kampf gegen Windräder erhoffe. OB Nitzsche sagte gestern auf Zeitungsnachfrage, dass er dieses Thema als Einstieg in die Kooperation nicht aufrufen möchte. Solche Forderungen aus Jena seien auch schwierig, weil die Stadt aus geografischen Gründen solche Flächen nicht ausweisen kann.

Ziel von Großschwabhausen ist es, seinen ländlichen Charakter und die damit verbundenen sozialen, kulturellen und infrastrukturellen Werte zu erhalten. Großschwabhausen hofft, so sagte es Bürgermeister Steffen Voigt zuletzt, mit der Kooperation die Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort mit stabiler Größe zu sichern. Derzeit liegt die Einwohnerzahl noch über 1000, doch Statistiker sehen den Trend rückläufig. Letzteres trifft auch auf Jena zu.