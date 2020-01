Weimar. Im Tierheim landetet eine Kornnatter, die am Donnerstag in Weimar-West entdeckt wurde. Die wartete unter einem Eimer auf die alarmierte Polizei.

Kornnatter löst in Weimar West einen Einsatz aus

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Polizei Weimar am Donnerstagabend gerufen: „Wie sich herausstellte, handelte es sich aber nicht, wie doch häufiger der Fall, um einen freilaufenden Hund oder ein angefahrenes Reh“, hieß es am Freitag aus der Inspektion. Hinter dem Mehrgenerationenhaus in Weimar-West wurde eine Schlange gefunden. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurde das etwa einen Meter lange Tier unter einem Eimer festgehalten und im Anschluss von den Kameraden zum Tierheim gebracht. Dort stellte sich heraus, dass es sich um ein in Nordamerika beheimatete Kornnatter handelt, die für Menschen ungefährlich ist. Woher das Tier stammen könnte, ist derzeit laut Polizei noch nicht bekannt.