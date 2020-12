Kosmetik für Jugendclubs der Landgemeinde Bad Sulza

Die Außenanlagen des Jugendclubs in Wickerstedt sind im Rahmen der Straßen- und Kanalbauarbeiten in der Oberen Straße mit erneuert worden.

Wickerstedt. Die Bauarbeiten in Wickerstedt an den Straßen und am Kanalnetz ziehen schreiten voran. Profiteur der Gemeinschaftsbaumaßnahme von Landgemeinde und Apoldaer Wasser GmbH ist auch der Jugendclub. Bad Sulza möchten diesen und weitere Treffpunkte auch künftig weiter entwickeln.

Die neu gepflasterten Außenanlagen des Jugendclubs in Wickerstedt können sich sehen lassen. Auch hat die Straße zum Treff jetzt einen neuen Bürgersteig erhalten. Unsichtbar und verfüllt ist die Ausbesserung und Abdichtung der Kellerwände. Hier wurde der alte Kohlenkeller nun fachmännisch gegen die Feuchtigkeit geschützt.

Im Kontrast zum neuen Außenbereich wirkt die alte Fassade des Jugendclubs dafür nun umso sanierungsbedürftiger. Doch auch 2021 soll es punktuelle Arbeiten an den Treffpunkten für Heranwachsende in der Landgemeinde geben.

So sollen in Wickerstedt voraussichtlich Januar oder Februar Ausbesserungen am Dach des Jugendclubs vorgenommen werden – in Eigenleistung durch den Bauhof. An einem Carport über dem Kellereingang gebe es instabile Stellen, erklärt Bauamtsleiter Jörg Hammer. Auch soll die Fassade einen neuen Anstrich erhalten.

Aus 2020 nachgezogen werden soll auch die Erneuerung der Heizung des Jugendclubs in Eckolstädt. Dort war bis zuletzt noch eine betriebskostenintensive Elektroheizung in Betrieb. Für eine neue Pelletheizung war im aktuellen Haushalt ursprünglich auch Geld eingestellt, doch waren eine Lieferung und der Aufbau zunächst nicht möglich.

Zuletzt hatte der Ofenbauer dann noch eine Chance gesehen, die neue Heizung vielleicht doch noch in diesem Jahr einzubauen, doch erkrankte er dann am neuartigen Coronavirus, wie Jörg Hammer mitteilt.

Eine Aufwertung des Jugendclubs ist auch in Wormstedt geplant. Hier ist unter dem Stichwort „Mehrgenerationenhaus“ erneut ein Förderantrag über „Leader plus“ aus dem Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gestellt worden.

Wenn alles klappt, solle dort ein Teil des Gebäudes weggenommen und dafür ein neuer Trakt hingebaut werden. In einem überdachten Bereich sollen sich dann Senioren aufhalten können, es wäre aber auch möglich dort mal eine Party zu machen, erklärt Jörg Hammer die Idee hinter dem Antrag, über den nun natürlich erst einmal das Fördergremium abstimmen muss.