Karl Kochs Buch „Kostbare Tage in Weimar“ erscheint

Weimar. Die dritte Liebeserklärung an die Stadt Weimar verfasst der Autor Karl Koch. Sein Buch dazu erscheint Ende Februar.

„Verweile doch, du bist so schön - Kostbare Tage in Weimar 2000-2020“ heißt der dritte Band des Autors Karl Koch. Mit dem 336-Seiten dicken Werk verfasst der aus Bentheim stammende Künstler erneut eine Liebeserklärung an die Stadt Weimar. Bereits vor mehreren Jahren veröffentlichte er die beiden Bände „Ach Weimar, geliebtes Weimar“ (2006) und „Wie im Morgenglanze“ (2009).

In seinem aktuellen Werk beschreibt er die Aura, die Weimars Straßen auf ihn haben.„Nirgendwo sonst in Deutschland erscheint mir die Magie der nächsten Straßenecke so verführerisch“. Seit 1974 ist Koch Mitglied in der Weimarer Goethegesellschaft und seit 1992 Vorstandsmitglied des bundesweit tätigen Vereins Literaturlandschaften. Das Buch erscheint Ende Februar.