Weimars Stadtspitze ist verärgert, dass die Frage der Kostenübernahme bei regelmäßigen Tests in Kindergärten und Schulen weiterhin offen ist.

Kostenfrage bei Corona-Tests bleibt ungeklärt

Vollends unzufrieden ist die Stadt damit, dass es noch keine Zusage gibt, wer Corona-Tests in Kindergärten und Schulen finanziert, wenn keine Symptome vorliegen, aber dort die ständige Gefahr der Virus-Verbreitung besteht. Bislang gebe es Widersprüchliches von Bund und Land, nur aus Erfurt die Zusage, die Kosten für Tests in Pflegeeinrichtungen zu übernehmen, sagte Oberbürgermeister Peter Kleine. Bürgermeister Ralf Kirsten hofft, dass der Landtagsabgeordnete Thomas Hartung schnell Klarheit schaffen kann. Er sei „sofort in die Spur gegangen“, als er vom Problem erfuhr.

Der Pandemie-Stab befasst sich zurzeit viel mit Hygienekonzepten von Veranstaltern und Einrichtungen. Er wurde auf Treffen zweimal in der Woche reduziert, ab nächster Woche trifft er sich nur noch mittwochs. Er könne aber binnen einer Stunde wieder hochgefahren werden, versicherte Kirsten.

In Weimar (69 bestätigte Fälle seit Ausbruch der Pandemie) und im Kreis (74) gab es keine Veränderungen der Corona-Infektionen im Vergleich zu Donnerstag. Bestätigt ist aktuell jeweils ein Fall.