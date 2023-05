Kostenfrei in die Museen der Klassik-Stiftung Weimar

Weimar. Museen der Klassik-Stiftung in Weimar öffnen zum Internationalen Museumstag am Sonntag ihre Pforten.

Die Klassik-Stiftung Weimar beteiligt sich digital und analog am Internationalen Museumstag am Sonntag, 21. Mai. Verschiedene Angebote der Stiftung sind sowohl klassisch vor Ort in Weimar als auch digital über die App „Weimar+“ von zu Hause aus abrufbar, teilt die Stiftung mit.

Neben öffentlichen Führungen im Museum Neues Weimar oder der Stippvisite in Goethes Wohnhaus finden Mitmachangebote im Werklabor des Bauhaus-Museums Weimar statt. Auch die dortige neu eröffnete Sonderausstellung „Wege nach Utopia“, die im Rahmen des diesjährigen Themenjahres die Frage „Wie werden wir wohnen?“ in den Blick nimmt und Wohnen zwischen Sehnsucht und Krise beleuchtet, ist zu erleben. Darüber hinaus sind alle Museen am Museumssonntag ab 14 Uhr kostenfrei zugänglich.

Am Aktionstag, der dieses Jahr bereits zum 46. Mal stattfindet, steht die Museumslandschaft in Deutschland und weltweit im Fokus. In Deutschland wird der Internationale Museumstag vom Deutschen Museumsbund bundesweit koordiniert und in Kooperation mit den Museumsverbänden und –ämtern der Länder auf regionaler Ebene und vor Ort umgesetzt, heißt es zum Hintergrund.