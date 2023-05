Einen kostenfreien Percussion-Workshop bietet die Initiative WMBI an.

Kostenfreier Percussion-Workshop startet in Weimar

Weimar. Anmeldungen zu dem Workshop in Weimars Schwungfabrik sind noch bis Ende Mai möglich.

Zu einem kostenfreien Percussion-Workshop können sich Interessenten noch bis Ende Mai bei der Initiative WMBI anmelden. Stattfinden solle der „Young Player Percussions-Workshop“ unter dem Motto „Magst du Trommeln“ für jeden flexibel montags bis mittwochs zwischen 15 und 19 Uhr für jeweils zwei Stunden pro Woche und zwar ab Ende Mai in Weimars Schwungfabrik. Anmeldungen seien jederzeit möglich, heißt es in der Ankündigung der Initiative in der Weimarer Milchhofstraße 22a. Telefonisch ist hierfür Jürgen Noster unter Telefon: 01522/3280036 erreichbar.

Weitere Informationen zum Workshop gibt es auf der Webseite der Initiative WMBI unter: www.wmbi.info/samba2go