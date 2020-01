In Schöndorf steht eine der insgesamt 20 Litfaßsäulen, die für die kostenlose Plakatierung genutzt wird. Nächster Abgabetermin ist der 16. Januar.

Weimar. In Weimar geht die kostenlose Plakatierung für Kultur-Vereine und -Initiativen weiter. Abgabetermin für die nächste Runde ist am 16. Januar.

Kostenlose Plakatierung an Litfaßsäulen

Auf die Kostenlose Plakatierung für Vereine, die Weimarer Kultur-Vereine und -Initiativen im Jahr 2020 nutzen können, hat die Kulturdirektion hingewiesen. Ausgeführt wird jene an insgesamt 20 Litfaßsäulen in der Stadt durch die Firma Ströer/DSM. Angenommen werden in der Kulturdirektion jeweils 10 beziehungsweise 20 Plakate.

Genutzt werden dafür zwei Netze. Das bedeutet, dass nicht alle Veranstaltungen auf einer Säule erscheinen, sondern zwei Netze parallel an verschiedenen Orten gestaltet werden. Netz 1: August-Baudert-Platz vor Hauptbahnhof, Beethovenplatz/Ackerwand, Berkaer Straße/Karl-Haußknecht-Straße, Bonhoefferstraße/Stauffenbergstraße, Bruno-Apitz-Straße/Kaufhalle Nähe Sportplatz, Goetheplatz/Graben, H.-v.-Fallersleben-Straße/Busbahnhof, Humboldtstraße/Steubenstraße, Moskauer Straße/Prager Straße, Untergraben/Jakobstraße Netz 2: Amalienstraße/Am Poseckschen Garten, Bodelschwinghstraße gegenüber Haus-Nr. 51/Eduard-Möricke-Straße, Buttelstedter Straße 12/Kromsdorfer Straße, Erfurter Straße 20/Washingtonstraße, Erfurter Straße 54/gegenüber Berkaer Bahnhof, Herbststraße/Asbachstraße, Herderplatz/Kirche, Rathenauplatz 2, Rollplatz 1, Tiefurt/Hauptstraße.

Die nächste Plakatierung läuft vom 31. Januar bis 2. März. Abgabetermin ist der 16. Januar. Angenommen werden nur Plakate in einheitlichem Format (maximal Din A2), die für das Nassklebeverfahren geeignet sind. Rückfragen unter Telefon 03643/499524 oder kulturdirektion@stadtweimar.de.

http://stadt.weimar.de, Bürgerservice, Anliegen, Plakatierung (kostenlose)