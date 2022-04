Kostenlose Schnupperangebote in der Tanzwerkstatt Weimar

Weimar. Haus in der Brennerstraße startet zugleich neue Kurse und hat noch freie Plätze anzubieten.

Kostenlose Schnuppertanzwochen bietet die Tanzwerkstatt Weimar nach den Osterferien vom 25. April bis zum 6. Mai an. Dabei können Interessierte verschiedene Tanzrichtungen ausprobieren sowie das Team und das Quartier am Bahnhof kennenlernen. Zeitgleich starten am kommenden Montag neue Paartanz- und Salsakurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Ein Einstieg sei auch später möglich. Eine speziellen Hochzeitstanzkurs bietet das Haus in der Brennerstraße ab dem 28. April. Es verwies darauf, dass zudem in einigen Kursen für Kinder und Erwachsene noch Plätze frei geworden sind.

Höhepunkt in diesem Jahr ist der zehnte Geburtstag, der beim Jubiläumssommerfest am 2. Juli im Reithaus begangen wird.

www.tanzwerkstatt-weimar.de