Kostenloses Energiewissen an der Weimarer Volkshochschule

Weimar. Einrichtung bietet ab dem 3. Mai in Kooperation mit Bürgerdialog Stromnetz eine vierteilige Veranstaltungsreihe in hybrider Form an.

In Kooperation mit dem Bürgerdialog Stromnetz startet die Volkshochschule (VHS) eine vierteilige Wissenreihe mit dem Titel „Energiewende und Stromnetzausbau: Das geht uns alle an!“ Die Referentinnen und Referenten der kostenlosen Veranstaltungen kommen vom Bürgerdialog Stromnetz, einer Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

Jeder der 90-minütigen Abende ist in sich thematisch abgeschlossen und läuft jeweils ab 18.30 Uhr wiederum in hybrider Form. Die Teilnahme ist vor Ort in der Volkshochschule am Graben 6 oder über die VHS-Cloud möglich.

Wie Energiewende und Stromnetzausbau zusammenhängen sowie die Auswirkungen behandelt der Auftakt am 3. Mai. Es folgt am 9. Mai ein Abend zur Frage, wie das Energiesystem fit für die Zukunft gemacht wird, etwa durch Digitalisierung und neue Speichertechnologien. Die dritte Veranstaltung dreht sich am 17. Mai um das Übertragungsnetz, den Netzausbau und die Beteiligung. Dabei geht es unter etwa um Planungsverfahren, den Stellenwert des Umwelt- und Gesundheitsschutzes sowie die Frage, wie Bürger Einfluss nehmen können. Letzlich wird am 2. Juni über die Verlegung von Erdkabeln und Freileitungen informiert, über Einflüsse auf die Natur, die bodenkundliche Baubegleitung sowie über Landschafts- und Tierschutz.