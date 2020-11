Kränze und Gedenken zum Volkstrauertag in Weimar

Oberbürgermeister Peter Kleine legt am Gedenkstein für die Bombenopfer von 1945 in Weimar am Volkstrauertag einen Kranz nieder.

Mit Kränzen und Gebinden hat Weimar zum Volkstrauertag an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert. OB Peter Kleine gedachte mit Oberstleutnant Rainer Vogt, dem Leiter des Kreisverbindungskommandos für die Zivil-Militärische-Zusammenarbeit, auf dem Hauptfriedhof der Toten. Kränze oder Blumen wurden am Denkmal für die Opfer der Bombardierung 1945, am Denkmal für die Märzgefallenen (Blitz), am VdN Ehrenhain, an den Gedenksteinen für polnische Zwangsarbeiter sowie an acht weiteren Gedenksteinen niedergelegt.