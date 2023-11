Kraftfahrer aufgepasst! Panzerblitzer an der Weimarer Humboldtstraße

Weimars Panzerblitzer oder semistationäre Einrichtung wandert in der kommenden Woche zur Buswendeschleife an der Humboldtstraße.

Weimar. Die sogenannte semistationäre Einrichtung soll Fußgänger schützen, die die Straße am neuen Standort zahlreich queren.

Einen neuen Standort für die semistationäre Einrichtung hat die Stadtverwaltung gefunden. Der städtische Ordnungsdienst will den sogenannten Panzerblitzer in der kommenden Woche an der Humboldtstraße aufstellen, konkret in Höhe der Buswendeschleife, wo viele Fußgänger die Straße queren.

Wobei auch hier gilt: Das Gerät muss nicht zwingend am Montag seinen Standort wechseln und kann bei Bedarf jederzeit an eine andere Stelle versetzt werden.