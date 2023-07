Kraftfahrer aufgepasst! Teure Fotos am Weimarer Atrium

Weimar. Städtischer Blitzer kommt in dieser Woche in der Friedensstraße zum Einsatz.

Nach dem Einsatz in Weimars Norden soll die semistationäre Einrichtung in dieser Woche in der Friedensstraße Raser ertappen. Der städtische Ordnungsdienst setzt das Gerät im 30er-Bereich in Höhe des Atriums ein, teilte das Rathaus am Dienstag mit. Es erinnerte daran, dass der sogenannte Panzerblitzer nicht immer zwingend montags den Standort wechsele und bei Bedarf jederzeit anderswo in der Stadt zur Tempoüberwachung eingesetzt werden könne.