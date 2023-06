Kraftfahrer aufgepasst! Weimars Filzweidenweg wird zur Einbahnstraße

Weimar. Für den Neubau des Rad- und Gehweges wird die Verbindung zwischen Weimar Nord und Gaberndorf halbseitig gesperrt.

Zur Einbahnstraße in Richtung Gaberndorf wird für den Neubau des Rad- und Gehweges ab Mittwoch, den 14. Juni, der Filzweidenweg aus Richtung Weimar Nord. Er wird halbseitig gesperrt.

Die Umleitung führt stadteinwärts über die Umgehungsstraße und den Lützendorfer Weg zur Marcel-Paul-Straße. Baubeginn soll nach Angaben der Stadt am 19. Juni sein. Die Arbeiten an dem neuen Verbindungsweg sind in zwei Bauabschnitten vorgesehen. Nach jetziger Zeitplanung soll der 10. November Fertigstellungstermin sein.