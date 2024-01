Verkehr Kraftfahrer in Weimar aufgepasst: Blitzer steht an der Allee

Weimar Direkt nach den Ferien für Schulwegsicherung im Einsatz

Einmal quer durch die Stadt muss die semistationäre Einrichtung der Stadt, um an ihren neuen Standort zu gelangen. Der sogenannte Panzerblitzer war zuletzt am Hostel in der Buttelstedter Straße im Einsatz und soll nach Angaben der Stadt nach dem Ende der Ferien der Schulwegsicherung dienen. Als ersten Standort hat der städtische Ordnungsdienst die Belvederer Allee ausgewählt, exakt den Bereich am Zebrastreifen vor der internationalen Schule.