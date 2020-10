Kranfirma versetzt Skyliner

Die vertraglich gebundene Kranfirma hat am Dienstag Weimars City Skyliner versetzt. Das Team um Geschäftsführer Thomas Schneider wartete zwei Stunden, dann stand fest: Der Kran kommt nicht. Die mobile Aussichtsplattform auf dem Goetheplatz kann nicht abgebaut werden. Die Kran-Firma zog einen mehrwöchigen Auftrag dem Tagesausflug nach Weimar vor. Dem Vernehmen nach ist der Kran auf der Tesla-Baustelle in Brandenburg eingesetzt. „Wenigstens eine Absage“ hätte Schneider erwartet. Bis in den Abend versuchte er, Ersatz zu finden. Erst für Donnerstag fand er ein Unternehmen, das eine entsprechend große Maschine aufbieten kann.