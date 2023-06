Kranichfeld begrüßt Patenbataillon und neue Rosenkönigin

Jana Graffmann, hier vor einem Jahr beim Rosen- und Tanzfest in Aktion, gibt ihr Repräsentationsamt am Samstag an eine Nachfolgerin weiter.

Kranichfeld. Die Zweiburgenstadt feiert ab Freitagnachmittag auf der Niederburg die 143. Auflage seines Rosenfestes.

Mit Hochdruck laufen die Vorbereitungen auf das Rosenfest, das in diesem Jahr seine 143. Auflage erlebt. Los geht es am Freitag, 23. Juni, mit einem runden Jubiläum: 17 Uhr findet sich das IT-Bataillon 383 der Bundeswehr aus Erfurt zu einem feierlichen Antreten auf dem Planhof der Niederburg ein: 30 Jahre besteht die Patenschaft zwischen Kranichfeld und dieser Militär-Einheit. Vertreter der Stadt mit Bürgermeister Jörg Bauer (Initiative „Aktiv für Kranichfeld“) an der Spitze sowie des Bataillons um Kommandeur Oberstleutnant Thomas Czada treffen sich anschließend ab 19 Uhr zu einem Empfang im Mehrzweckraum der Burg. In deren Hof startet derweil eine Party mit Live-DJs.

Am Samstag, 24. Juni, startet zunächst 10 Uhr der traditionelle Rosenfestlauf. Danach nimmt Jana Graffmann Abschied als Rosenkönigin: Nach drei Jahren übergibt sie Krone und Schärpe an eine Nachfolgerin, deren Name bis dahin geheim bleibt. Danach startet ein großes Familienfest, zu dem viele Kranichfelder Vereine Angebote beisteuern. Am Abend wird im Burghof wieder getanzt, diesmal mit Liveband „Da Capo“.

Das Programm klingt am Sonntag mit dem Gottesdienst um 10 Uhr und einem Blues-Frühschoppen ab 11 Uhr auf dem Burg-Innenhof aus.