Kranichfeld feiert mit Wanderung, Musik und Kinderspaß

Der Baumbachhaus-Förderverein hofft am Samstag auf viele Besucher rund um die Tanzlinde sowie im Innenhof.

Kranichfeld. In der Zweiburgenstadt steht am Samstagnachmittag die nächste Auflage des traditionellen Baumbachfestes auf dem Programm.

Auf ein besonderes Jubiläum stimmt das diesjährige Baumbachfest am Samstag, 23. September, in Kranichfeld ein: Das Lied „Hoch auf dem gelben Wagen“, das bekannteste Werk des Heimatdichters, wird 100 Jahre alt. Dazu wird es am 30. September noch eine gesonderte Veranstaltung geben. Zum Baumbachfest spielt es natürlich auch schon eine wichtige Rolle.

Dessen Programm beginnt bereits 9.30 Uhr mit der zwölften Auflage des Kranichfelder Wandertages, der auf dem Heinz-Luger-Weg zur neuen Wanderhütte auf dem Windberg führt. Das eigentliche Fest vor dem Baumbachhaus eröffnet Bürgermeister Jörg Bauer (Initiative „Aktiv für Kranichfeld“) um 13 Uhr. Nach dem Akkordeon-Orchester Erfurt gehört die Bühne ab 14 Uhr den Kindern der Grundschule und des Kindergartens „Rabatz“, dem Kirchenchor sowie dem Singekreis „Rundadinella“.

Gegen 15.15 Uhr startet eine Zaubershow mit „Magic Sven“ aus Alkersleben, ab 16 Uhr lässt die Burgen-Jazzband aus Arnstadt das Bühnenprogramm ausklingen. 15 Uhr führt Bildhauer Stefan Böhm durch seine unlängst eröffnete Sonderausstellung im Baumbachhaus.

Zum Angebot gehören außerdem ein Nostalgie-Karussell, Zuckerwatte, Eis und ein Glücksrad für die Kleinen sowie ein Flohmarkt für die Großen. Für das leibliche Wohl gibt es Kaffee, Kuchen, Gebratenes, Suppe und natürlich auch wieder Fisch vom Stedtener Uwe Müler.