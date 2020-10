Kranichfeld hält am Wohnungs-Eigenbetrieb fest

Mit einstimmigem Votum der anwesenden Abgeordneten stellte der Kranichfelder Stadtrat am Donnerstagabend auf der Niederburg die Weichen für die Zukunft des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft. Die ist allerdings erst gesichert, wenn sich in der nun folgenden Ausschreibung ein privater Immobilien-Dienstleister findet, der bereit ist, mit Beginn des neuen Jahres die Aufgaben von Reinhard Apel zu übernehmen. Der bisherige Auftragnehmer für die Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Immobilien, Reinhard Apel, geht dann in den Ruhestand.

„Ich bin froh über diesen Beschluss, weil er widerspiegelt, was der Stadtrat und ich uns auf die Fahnen geschrieben haben: Nachhaltigkeit und Sicherheit für die kommunalen Immobilien in Kranichfeld“, sagte Bürgermeister Enno Dörnfeld (CDU) im Nachgang zur Sitzung. Insbesondere Steffen Schiecke von der Fraktion Aktiv für Kranichfeld (AfK) als Vorsitzender des Bau- und Vergabeausschusses engagierte sich für eine Perspektive des Eigenbetriebes, organisierte mehrere Informationsveranstaltungen. „Von der Umwandlung in eine GmbH, die auch mal zur Diskussion stand, sind wir im Verlauf dessen wieder abgekommen“, so Dörnfeld.

Auch einen Passus, der das Wort „Privatisierung“ enthielt, strich der Stadtrat aus dem ursprünglichen Beschlusstext am Donnerstag. „Um alle möglichen Missverständnisse auszuschließen“, so Dörnfeld. „Denn privatisiert werden soll hier nichts.“ Vielmehr gehe es darum, angesichts der zuletzt vielversprechenden demografischen Entwicklung der Zweiburgenstadt langfristig sogar wieder über den Bau weiterer kommunaler Wohnungen nachzudenken.

In einem Interessenbekundungsverfahren hatten sich bereits zwei Immobilienunternehmen für die Bewirtschaftung gemeldet. Die ordnungsgemäße Ausschreibung will die Stadt im Lauf der nächsten Woche veröffentlichen: „Die Zeit drängt schließlich“, so Dörnfeld. Er hofft, dass Reinhard Apel auch nach dem Jahreswechsel noch für eine Übergangszeit als Ansprechpartner zur Verfügung steht: „Ich denke, wir werden auf seine Erfahrung noch angewiesen sein.“