Kranichfeld und Klettbach werden gesäubert

Kranichfeld. Zum World Cleanup Day sind in Kranichfeld und Klettbach wieder diverse Aktionen geplant

Der World-Cleanup-Day (WCD) bringt auch in diesem Jahr in Kranichfeld und der Region etliche fleißige Müllsammler auf die Beine. Die lokalen Organisatoren mit Stadtratsmitglied Frank Ulbrich (Fraktion FDP/Freie Bürger) an der Spitze erwarten wie immer am Samstag, 17. September, um 10 Uhr die Freiwilligen am Baumbachhaus, zur gleichen Zeit will auch in Klettbach Bürgermeisterin Franziska Hildebrandt (FDP) ihre Trupps auf die Schwerpunkte verteilen. Bereits am Freitag legen die Jüngsten los: Ivo Unruh-Harder vom Umweltamt des Landkreises ist am Morgen in der Grundschule Kranichfeld zu Gast, nach seinem Vortrag ziehen die Kinder zum Müllsammeln los. Auch der Kindergarten „Zwergenland“ in Klettbach macht sich am Freitagvormittag auf den Weg.