Kranichfelder Erlebnispfad: Große Tafeln sind schon montiert

„Das ist der erste Weg dieser Art in Thüringen, vielleicht sogar in ganz Deutschland.“ Fred Menge, dem Vorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kranichfeld, war am Donnerstagnachmittag der Stolz auf das Projekt anzumerken, dessen erste Etappe er mit vier der beteiligten Bürgermeister offiziell einweihte: Der Kultur- und Landschaftsweg durch die Gemarkungen der sechs VG-Mitgliedskommunen.

Die Idee kam vom neuen Tonndorfer Bürgermeister Tony Röser, als dieser noch nicht einmal Kandidat für dieses Amt war. Er dachte dabei nur an einen Rundweg um sein Heimatdorf, aber Menge sah mehr Potenzial: „Kultur und Landschaft haben wir in allen unseren Orten, warum also so kleinteilig denken?“ Nach und nach holte er die Gemeinderäte mit ins Boot, und der VG gelang es schließlich, zwei Fördertöpfe dafür anzuzapfen.

Der am Donnerstag eingeweihte erste Teil kostete 48.000 Euro und wurde durch das Leader-Programm möglich. Er umfasst 15 große Tafeln (rund einen mal anderthalb Meter groß) zur Information und Orientierung an besonders markanten Punkten, dazu rund 150 Wanderwege-Markierungen sowie 26 Sitzbänke und rund 30 neu gepflanzte Bäume an den Aufstellorten der Tafeln.

Teil zwei des Projektes wird aus einem Förderprogramm namens „Demographischer Wandel im ländlichen Raum“ unterstützt und sieht 60 kleinere Tafeln im Format DIN A3 vor. Darauf sollen Geschichten über Orte und Menschen zu finden sein, die kaum noch jemand kennt: „Da wurden Chroniken gewälzt, wir haben mit älteren Einwohnern geredet, alte Fotos bekommen und dazu recherchiert“, so der Kranichelder Bürgermeister Enno Dörnfeld. „Es gab wirklich tolle Zuarbeiten aus den Dörfern“, freut sich Menge.

Der Weg ist unterteilt in acht in sich geschlossene Routen. Wer ihn komplett bewältigen will, sollte Zeit einplanen: 87 Kilometer Gesamtlänge und rund 1600 zu bewältigende Höhenmeter sind die Eckdaten, inklusive des Riechheimer Berges, mit 513 Metern das „Dach des Weimarer Landes“.