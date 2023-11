Kranichfelder erzählt seine Abenteuer

Kranichfeld. Einen Vortrag über den nordwestlichsten US-Bundesstaat Washington gibt es am Samstag im Baumbachhaus.

„Vom Pazifik zur Wüste – eine Reise durch den Staat Washington“ ist ein Bildervortrag überschrieben, zu dem der Förderverein am Samstag, 25. November, um 17 Uhr in das Kranichfelder Baumbachhaus eingeladen hat. Referent Holger Schmidt, ein Kranichfelder, lebte rund zwei Jahre in Seattle und nimmt die Besucher mit auf eine Reise quer durch diesen wunderschönen und abwechslungsreichen Landstrich, den nordwestlichsten Bundesstaat der USA. Die Reise beginnt am Pazifik, überquert zwei Gebirge und endet in einer Wüste. Überrascht wird man von einem Regenwald in dieser Region, Aussichten aus einer Höhe von 3000 Metern und dem größten Wasserfall der Erde. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Kulturarbeit im Baumbachhaus wird gebeten.