Kranichfelder Grundschüler werden aktiv als Wald-Retter

Mit zwei Arbeitseinsätzen beteiligt sich die Grundschule „Anna Sophia“ aus Kranichfeld an der Wald-Retter-Woche des Forstamtes Erfurt-Willrode. Die umfasst von Montag, 12. Oktober, bis Freitag, 16. Oktober, insgesamt 20 Aktionen, für die das Forstamt unter anderem die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, diverse Kommunen, Kindergärten, Schulen, Sponsoren und gemeinnützige Organisationen mit ins Boot holte. Es geht darum, die Wälder fit für den Klimawandel zu machen. Die Verluste vor allem an Nadelbäumen, die der Trockenheit der letzten drei Jahre sowie dem Borkenkäferbefall zum Opfer fielen, hätten insgesamt eine große öffentliche Anteilnahme ausgelöst.

Im Revier Kranichfeld von Förster Ronald Schäfer bringen die Grundschüler am Montag und am Mittwoch jeweils drei Stunden lang an den Vormittagen unter Anleitung der Forst-Mitarbeiter Saatgut in die Erde. Wichtigster „Hoffnungsbaum“ ist aktuell die Eiche, die mit Trockenphasen gut umgehen kann, aber wegen ihres großen Bedarfs an Licht vor allem in der Etablierungsphase auf menschliche Hilfe angewiesen ist.

Alle Aktionen finden in geschlossenen Gruppen statt. Das Forstamt bietet nach Voranmeldung aber auch einer begrenzten Zahl anderer Interessierter die Chance, sich an den Einsätzen zu beteiligen – natürlich unter Einhaltung des Hygienekonzeptes.

Anmeldungen: Tel.: 036209/43020 oder Mail: forstamt.erfurt-willrode@forst.thueringen.de