Kranichfelder Kita-Eltern zahlen 2020 die Service-Pauschale

Die Eltern der Kindergarten-Knirpse im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kranichfeld müssen im kommenden Jahr die sogenannte Servicepauschale zahlen. Diese Entscheidung fiel nach ausführlichen Diskussionen in der jüngsten Sitzung der VG-Versammlung und floss in den Beschluss des Haushaltes mit ein. Ab 1. Januar zahlen die Eltern 11 Euro pro Kind und Monat.

Nach einer Vorgabe auf Bundesebene sind die Kindergarten-Betreiber verpflichtet, die Serviceleistungen aus den sonstigen Entgelten herauszurechnen und gesondert zu erheben. Es geht dabei um alles, was mit Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten zu tun hat, unter anderem das Decken und Abräumen des Tisches sowie Geschirrspülen. Diese Pauschale müssen auch Eltern zahlen, die durch ihre soziale Situation von den Kita-Gebühren befreit sind. Die Diskussionen der Vertreter aus der Stadt Kranichfeld und den Mitgliedsgemeinden kreiste vor allem um die Frage, ob man den Bürgern mit dieser Pauschale eine Art „versteckte Gebührenerhöhung“ zumutet.

Für das Jahr 2019 hatte die VG diese Pauschale selbst gezahlt. Jörg Bauer aus dem Verein „Aktiv für Kranichfeld“ beantragte in der Debatte, diese Regelung auf 2020 zu verlängern, fand damit aber keine Mehrheit. Damit zahlen die Eltern ab Januar mehr, obwohl die eigentlichen Kita-Gebühren in der VG stabil bleiben.

Abgelehnt hat die VG-Versammlung zudem die Aufnahme des von der Tonndorfer Schloss-Lebensgemeinschaft betriebenen Waldkindergartens „Grashüpfer“ in den Bedarfsplan der VG. Ein entsprechender Antrag stand bereits Ende Mai auf der Tagesordnung und wurde damals wegen fehlender Zahlen zurückgestellt. In dem halben Jahr seitdem habe die Schloss-Gemeinschaft immer noch keinen aktualisierten Antrag vorgelegt, so dass der Versammlung laut Menge mit Blick auf die Haushalts-Auswirkungen nunmehr keine andere Wahl als ein Nein geblieben sei. Ein neuer Antrag sei nun erst für das Haushaltsjahr 2021 möglich.