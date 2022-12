Kranichfelder Schlossweihnacht mit Majestäten

Kranichfeld. Das Kranichfelder Oberschloss veranstaltet am Wochenende die 18. Auflage seines traditionellen Markt-Spektakels.

Ihre 18. Auflage erlebt am Wochenende die traditionelle Schlossweihnacht. Am 10. und 11. Dezember jeweils von 13 bis 18 Uhr erwacht das Oberschloss dafür aus dem Winterschlaf. Der Förderverein hat Händler- und Handwerkerstände eingeladen, unter anderem mit Holzdeko, Schmuck und Töpferwaren. Im Palas der Burg gibt es eine Ausstellung „Gewandung im Wandel der Jahrhunderte“, musikalisch umrahmt vom Posaunenchor. Zum Programm gehören eine Tombola, Besuche des Weihnachtsmannes sowie diverse Angebote für das leibliche Wohl. Der Eintritt ist frei. Am Samstag sorgt zudem ein Hoheiten-Treffen für Spektakel: Die Kranichfelder Rosenkönigin Jana Graffmann hat dafür rund 20 andere Thüringer Regentinnen aus nah und fern eingeladen.