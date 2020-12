Die Kranichfelder VG-Verwaltung ist im Lockdown ab Mittwoch vorerst nur noch telefonisch oder per Mail zu erreichen.

Kranichfeld. Durch den harten Lockdown muss auch das Verwaltungsgebäude der VG Kranichfeld in der Alexanderstraße seine Pforten für Besucher schließen.

Das Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld und damit auch das gesamte Verwaltungsgebäude in der Alexanderstraße 7 bleibt ab Mittwoch, 16. Dezember, bis zum 10. Januar 2021 geschlossen. Das teilte Ordnungsamtsleiter Sven Merten mit. Telefonisch und per Mail seien die Ämter zu den üblichen Sprechzeiten weiter erreichbar. Zudem nimmt die Verwaltung ab sofort formlose Anträge auf Notbetreuung in den ebenfalls geschlossenen Kindertageseinrichtungen entgegen.

info@vg-kranichfeld.de