Kranichfelder Wehr feiert ihr 140-Jähriges

140 Jahre Feuerwehr werden am Samstag in Kranichfeld gewürdigt.

Kranichfeld. Das 140-jährige Jubiläum lockt am Samstag mit Angeboten für alle Generationen in die Zweiburgenstadt.

Hoher Besuch hat sich zum Jubiläum „140 Jahre Freiwillige Feuerwehr“ in der Zweiburgenstadt angekündigt: Der Thüringer Innenminister Georg Maier (SPD) will den Kranichfeldern um Stadtbrandmeister André Michaelis persönlich gratulieren. Los geht das Programm bereits 12 Uhr mit einer Rundfahrt aktueller und historischer Fahrzeuge, die an der Stephanshöhe startet und 12.30 Uhr am Gerätehaus (Auenweg 4) endet. Dort folgt ab 13 Uhr ein buntes Programm mit Technik-Schau, Spiel- und Spaßangeboten für alle Generationen sowie natürlich für das leibliche Wohl Imbiss und Getränken. Das neue HLF-10-Einsatzfahrzeug bekommt seine Segnung durch den anwesenden Pfarrer. Der Tag klingt in gemütlicher Runde mit DJ-Musik ab 20 Uhr aus.