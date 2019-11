Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kranichfelds Gemeindekirchenräte nun im Amt

Bei einem feierlichen Gottesdienst wurden die neu gewählten Gemeindekirchenräte des Kirchspiels und Kirchengemeindeverbands Kranichfeld am vergangenen Sonntag in ihr Amt eingeführt. Auf den Tag genau 3 Wochen nach der Wahl begann damit die Amtsperiode der ehrenamtlichen Gremien, die zusammen mit dem Pfarrer die Gemeinden leiten.

„Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie demokratisch unsere Kirchengemeinden verfasst sind. Da hat nicht der eine mehr und der andere weniger zu sagen – vielmehr arbeiten wir bei allen Entscheidungen eng und auf Augenhöhe zusammen”, sagte Pfarrer Philipp Gloge. Auch die direkte Beteiligung Jugendlicher sei in der Kirche lang gelebte Realität: „Wer religionsmündig ist, also das 14. Lebensjahr vollendet hat, und zur Gemeinde gehört, darf selbstverständlich wählen“, so Gloge. Nicht zuletzt freute er sich über die gute Wahlbeteiligung, die im Kirchengemeindeverband bei knapp 35 Prozent gelegen habe – ein überdurchschnittlich hoher Wert bei Kirchenwahlen. „In Barchfeld, der kleinsten Gemeinde unseres Kirchspiels, haben wir sogar 50 Prozent erreicht“, so Gloge, der das Kranichfelder Pfarramt seit rund eineinhalb Jahren bekleidet.

Als neue Gemeindekirchenräte im Kirchengemeindeverband Kranichfeld, zu dem neben der Zwei-Burgen-Stadt die Orte Hohenfelden, Nauendorf, Rittersdorf und Stedten gehören, wurden Katharina Schiecke, Andreas Knobloch, Monika Bauchspieß, Jörg Doblaski, Martin Bretschneider, Claudia Ulbrich, Ute Landmann, Marie Veith, Kathleen Reusche, Anja Schreiber, Manuela Hauspurg, Gudrun Händel, Sigrid Kämmer und, als Stellvertreterin, Elisabeth Stark gewählt. Dem Tonndorfer Gemeindekirchenrat gehören Martina Zech, Uta Aßmann, Ulrike Roettig und Ingo Hofmann an. In Barchfeld wurden Henning Gerstenhauer, Stephanie Nitschke, Jennifer Schnell und Dirk Schumann gewählt.