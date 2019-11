Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kranichfelds Schüler im Maientännich

Im Rahmen seiner ersten Waldretter-Woche hat das Forstamt Erfurt-Willrode für morgen in seinen Revieren zum „Forest Friday“ eingeladen. „Der Klimawandel hat unsere Wälder voll erwischt und mit Dürre und Borkenkäfern zum schlechtesten Waldzustand seit Jahren geführt“, sagt Forstamtsleiter Chris Freise. Neben dieser Katastrophe erleben die Förster aber auch eine große öffentliche Anteilnahme. Am morgigen Freitag bieten sie deshalb gleich mehrere Pflanzaktionen an, unter anderem im Willroder Forst, im Kirchenwald Singen, auf der mittleren Fahner Höhe und dem Erfurter Steiger. Im Kreis Weimarer Land will das Forstamt morgen im Maientännig im Süden von Kranichfeld aktiv werden. Gemeinsam mit der Grund- und der Regelschule der Zwei-Burgen-Stadt soll dort zwischen 10 und 14 Uhr der Weißtannen-Bestand gepflegt werden. „Auch mit dieser Aktion wollen wir dem Bedürfnis der Menschen, selbst mit anzupacken und etwas für die Umwelt und den Wald zu tun, entgegenkommen“, so Freise