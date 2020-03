Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreatives Café „Spunk“ ist durchgestartet

Die Produktdesignerinnen Lara Lütke und Alessa Dresel haben sich in der Marienstraße 3 ihren Traum vom eigenen Café erfüllt. Nach monatelanger Vorbereitung konnten sie Hammer, Schleifpapier und Pinsel gegen Kaffeelöffel, Kuchenteller & Co. tauschen. Eine Umstellung, an die sich sich nach der aufwenigen Gestaltung des nur 19 Quadratmeter kleinen Cafés noch gewöhnen müssen.

Die Ausstattung samt witziger Deko im „Spunk“ ist selbst erdacht und gebaut. Dazu gehört eine Mini-Bar mit lauter Miniaturen, die nur donnerstags von 20 bis 23 Uhr ihre Klappen öffnet, um vorfristig ins Wochenende feiern zu können. Fairen Kaffee sowie selbst gemachte Leckereien gibt es sonst montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr. Ausgeschenkt wird in eigenen und geschenkten Sammeltassen, von denen zur Freude der Betreiberinnen nach der Berichterstattung in unserer Zeitung etliche abgegeben wurden. Weiterer Nachschub, auch an Miniaturen für die Bar, ist stets willkommen. Auch das Pfandsystem mit Schraubgläsern für den Coffee to go hat sich schon bewährt.

Der Name „Spunk“ – ein Fantasiewort von Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf – ist Programm. In dem Mini-Café wimmelt es von interessanten Dingen, die entdeckt werden wollen. Ganz begeistert sind die Gäste etwa vom Trinkgeld-„Automaten“: Die Münzen kullern vertikal wie auf einer Murmelbahn und verschwinden hinter dem Tresen.

Neben der Bewirtung der Gäste ist das Café für Lara Lütke und Alessa Dresel ihr Spielplatz für Kreatives, wo sie sich – auch nach Wunsch von Gästen – weiter Neues ausdenken wollen.