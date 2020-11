Kreativität der Einwohner gefragt

Lebendiger Adventskalender in Oberweimar: 9. Dezember 2019 bei Martin Kullik und Yvonne Gerstmann in der Lutherstraße.

Eine digitale Alternative zum „Lebendigen Adventskalender“ bietet der Ortsteilrat von Oberweimar und Ehringsdorf an: Eine eigens dafür eingerichtete Internet-Seite wartet darauf, von den Einwohnern mit ihren persönlichen Texten, Bildern, Videos oder Tondateien bereichert zu werden. Diese können per Mail an den Ortsteilrat gehen oder als Kommentare direkt auf die Seite. „Vom selbst gesungenen Adventslied bis zu Urgroßmutters Zimtstern-Rezept ist hier alles möglich“, so Ortsteilbürgermeisterin Ines Bolle. Der im Vorjahr erstmals im Ortsteil gestartete „Lebendige Kalender“ muss durch die Pandemie pausieren.