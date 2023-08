Krimiautor Volker Kutscher liest in Weimar

Weimar. Zur Stummfilm-Ausstellung kommt der Krimiautor Volker Kutscher zu Besuch nach Weimar und verrät im Gespräch einige persönliche Details.

In Kooperation mit der Stadtkulturdirektion Weimar veranstaltet die Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar am Dienstag, 29. September, um 19 Uhr, im Audimax eine Lesung mit anschließendem Gespräch mit dem Krimiautor Volker Kutscher (Gereon-Rath-Reihe). Volker Kutscher wird aus seinem Roman „Der stumme Tod“ aus dem Jahr 2009 lesen, der im Frühjahr 1930 im Berliner Filmmilieu spielt.

Im Gespräch mit Bibliotheksdirektor Frank Simon-Ritz wird es unter anderem um den zeithistorischen Hintergrund des Romans gehen – und darum, was den Autor an der Übergangsphase vom Stumm- zum Tonfilm fasziniert hat. Die Veranstaltung mit Volker Kutscher findet begleitend zu der großen Stummfilm-Ausstellung „Gefesselte Blicke“ statt, die am vergangenen Montag in den Räumen der Universitätsbibliothek Weimar eröffnet wurde und dort noch bis zum 21. Oktober zu sehen ist.

Karten für die Lesung sind ab sofort in der Tourist-Information Weimar erhältlich: regulär 8 Euro, Senioren 5 Euro, Studierende, Schüler und Weimar-Pass-Inhaber 1 Euro. Vergünstigte Tickets für Studierende sind nicht im Online-Verkauf, sondern nur direkt in der Touristinformation am Markt 10 und an der Abendkasse erhältlich.