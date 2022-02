„Kriminal Dinner“ im Weimarer Hotel Kaiserin Augusta

Im Hotel Kaiserin Augusta am August-Baudert-Platz wird beim „Kriminal Dinner“ am 27. März in einem fiktiven Mordfall ermittelt.

Weimar. Publikum kann Ende März im Fall „Das tödliche Vermächtnis“ mit Inspektor Watson im Hotel am Bahnhof auf Mördersuche gehen.

Ein weiteres „Das Kriminal Dinner“ plant Engesser Marketing Ende März im Hotel Kaiserin August. Dem Unternehmen zufolge gehe das seit mehr als zehn Jahren erfolgreiche Format in diesem Jahr mit neuen Fällen in die nächste Runde. Weimar seit dabei einer von mehr als 250 „Tatorten“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

In Weimar kann das Publikum im Fall „Das tödliche Vermächtnis“ mitermitteln. Die Krimi-Schauspieler tauchen mit ihnen in die 1920er-Jahre in England ein. Um einen dubiosen Mord aufzuklären, stellt Inspektor Watson das Geschehen im Hotel nach. Dazu serviert das Team des Restaurants ein Gänge-Menü.

Beginn ist am Sonntag, 27. März um 17 Uhr. Tickets zu 79,90 Euro bei den bekannten Vorverkaufsstellen.