Die Stute wurde am Mittwochmorgen durch den Tierhalter tot mit einer Vielzahl von Stichverletzungen am Hals und Bauchbereich aufgefunden.

Döbritschen/Jena. Nachdem bei einem Angriff auf mehrere Pferde eine Stute getötet wurde, intensiviert die Polizei ihre Ermittlungen und nimmt weitere Fälle aus dem Weimarer Land und Saale-Holzland in den Fokus.

Kriminalpolizei bildet Arbeitsgruppe zu tödlichen Angriffen auf Tiere in Thüringen

Nach Angriffen mit einem Stichwerkzeug auf mehrere Pferde auf einer Koppel in Döbritschen sowie ähnlichen Taten an Pferden und Jungbullen im Weimarer Land und dem Saale-Holzland-Kreis hat die Kriminalpolizei Jena eine vierköpfige Arbeitsgruppe für die Ermittlungen gebildet.

Auf der Koppel in Döbritschen waren in der Nacht zu Mittwoch eine Stute getötet und ein weiteres Pferd durch Stiche am Hals, Bauch und Rücken verletzt worden.

Im vergangenen Jahr hatte es mehrere ähnliche Vorfälle in den Landkreisen Weimarer Land und Saale-Holzland gegeben. Die Schüsse auf Schafe und Ziegen im Oktober in Cospeda, denen sieben Tiere zum Opfer fielen, seien zwar etwas anders gelagert, doch soll auch diese Tat in die Ermittlungen mit einbezogen werden.

Stute wird obduziert

Die in Döbritschen getötete Stute werde in den nächsten Tagen im Landesamt für Verbraucherschutz in Bad Langensalza obduziert, um weitere Hinweise über die Art der Verletzungen und die genaue Todesursache zu erhalten.

Die Polizei sucht nach wie vor dringend nach Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht zu Mittwoch in der Nähe der Ortschaft Döbritschen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03643-8820 entgegen.

