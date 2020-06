Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kripo bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Weimar bittet um Hinweise zu einem unbekannten Täter: Dieser betrat am 8. Juli 2019 die Bäckereifiliale Back-Factory in der Wielandstraße und gab gegenüber dem Kassierer an, dass er Geld wechseln möchte. Er täuschte vor, ihm 400-Euro in 10-Euro-Scheinen zu geben, woraufhin ihm der Kassierer acht 50-Euro-Scheine aushändigte. Was der Kassierer zu diesem Zeitpunkt nicht bemerkte, war die Tatsache, dass der Unbekannte so fingerfertig war, aus dem 10-Euro-Bündel einige Scheine wieder unbemerkt in seine Tasche zu stecken. Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Weimar, Tel. (03643) 8820.