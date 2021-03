Die alljährliche Amphibien-Rettungsaktion ist gestartet: Ein Zaun wie dieser wurde nun auch an der Hottelstedter Straße in Ettersburg errichtet.

Krötenzaun am Seerosenteich in Ettersburg

In Ettersburg steht an der Hottelstedter Straße gegenüber dem Seerosenteich wieder ein Amphibienzaun. Mehrere Jahre fehlte er. In dieser Woche konnte er mit Hilfe des Landschaftspflegeverbandes Mittelthüringen aufgestellt werden.