Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kromsdorfer ab Montag frei

Um eine Woche verlängert wurde die Einbahnstraßenregelung in der Bonhoefferstraße am „Panoramablick“. Sie soll nun am kommenden Freitag, 18 Uhr, aufgehoben werden. Das Wetter habe die Verfüllung am Neubau verzögert, hieß es zur Begründung.

Aufgehoben wird derweil am Montag, 8 Uhr, die Umleitung des Verkehrs von der Kromsdorfer Straße über das Weimar-Werk-Areal. Die Erneuerung des Mischwasserkanals sei damit abgeschlossen, die Haltestellen werden wieder in Betrieb genommen. Fortgesetzt werden die Arbeiten in der Ernst-Abbe-Straße. Der Anliegerverkehr muss die Parallelstraße nehmen.