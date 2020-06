Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kromsdorfer Erdbeere hat wieder Saison

Die Erdbeer-Saison steht im Weimarer Land in den Startlöchern. Am Montag, 15. Juni, gibt die Erzeugergenossenschaft Weimar-Kromsdorf ihr Erdbeerfeld an der B7 vor Umpferstedt für Selbstpflücker frei. Täglich von 9 bis 18 Uhr können sich Interessierte dann mit Körben und hoffentlich trainiertem Rücken in die Reihen begeben.

Genossenschaftsvorstand Florian Grobe bremst allerdings allzu euphorische Pflücker. Die vergangenen trüberen Tage haben noch nicht besonders viele der Früchte ausreifen lassen. Die meisten von ihnen benötigen ein paar Sonnentage mehr. Der Regen hatte allerdings auch seine guten Seiten. Das zusätzliche Wasser auf dem Feld lässt die Chance, dass die Erntesaison in diesem Jahr etwas länger dauern kann als ursprünglich geplant. Genaueres zeige sich aber erst in ein bis zwei Wochen. Die eigentliche Bewässerungsanlage des Feldes, die zu alt und zu groß für den heutigen Bedarf ist, hatte die Erzeugergenossenschaft bereits im Vorjahr außer Betrieb genommen. Sofern genügend Erdbeeren reif sind, bestehe auch die Möglichkeit, die täglichen Pflückzeiten zu verlängern.