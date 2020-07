Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Küchen-Transfer in der Nordkreis-Landgemeinde

Die Küchenzeile der Gemeinde-Bibliothek Großobringen geht innerhalb der Landgemeinde Am Ettersberg auf Wanderschaft. Sie soll künftig im Vereinshaus in Ottmannshausen, das sich zurzeit im Ausbau befindet, einen neuen Platz finden. Der Großobringer Ortschaftsrat nahm am Dienstagabend den Antrag zu diesem Thema von der Tagesordnung und ging stattdessen im Anschluss an die Sitzung aus dem Beratungsraum der Feuerwehr hinüber ins Dorfgemeinschaftshaus, damit alle Ratsmitglieder sich ein Bild vor Ort machen konnten. Danach herrschte Einigkeit, in der nächsten Sitzung diese Variante zu beschließen.

Ausgangspunkt ist ein Wunsch des Bibliothek-Vereins: Das Team mit Katrin Ulms, Angela Sengupta, Marion Koch und Rita Eichhorn hätte für seine Veranstaltungen gern einen etwas gemütlicheren Rahmen als den bisher genutzten großen Raum. Ein Lesecafé ist das Ziel – in dem Raum, in dem bisher die große Küchenzeile eingebaut ist. Dem Verein genügt ein deutlich kleinerer Küchenbereich mit Herd, Kühlschrank und kleinem Schrank.

Thomas Heß, in Personalunion Bürgermeister der Landgemeinde und Großobringer Ortschaftsbürgermeister, stellte die Verbindung zum Wunsch aus Ottmannshausen nach einer Küchenzeile für das künftige Vereinshaus her. „Da zeigt sich einer der Vorteile einer Landgemeinde“, freut er sich über die Lösung. Zumal der Landgemeinde keine unmittelbaren Kosten entstehen: Der Bibliotheksverein finanziert sein Küchen-Equipment aus Spenden.