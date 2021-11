Kühe ausgebüxt - Auto fährt Radfahrer über Fuß

Weimar / Kleinromstedt. Die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Kühe ausgebüxt

Am Mittwoch gegen 3 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger, dass sich auf der Straße zwischen Kleinromstedt und Isserstedt zwei Kühe auf der Fahrbahn unterwegs sind. Polizisten erreichten telefonisch den Tierhalter. Er kümmerte sich daraufhin um das Sichern der ausgebüxten Tiere.

Auto fährt Radfahrer über Fuß

Am Dienstag gegen 20.30 Uhr fuhr der Fahrer eines Mercedes auf der Marcel-Paul-Straße in Weimar und wollte links in die Bonhoefferstraße abbiegen. Der Fahrer fuhr aus einem verkehrsberuhigten Bereich auf die Fahrbahn auf, beachtete aber einen aus Richtung einer Gartenanlage kommenden vorfahrtsberechtigten Radfahrer nicht und es kam zur Kollision. Der Radler strauchelte, konnte aber einen Sturz vermeiden. In der Folge fuhr ihm der Pkw aber über den linken Fuß und über das Hinterrad des Fahrrades. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und ambulant im Klinikum behandelt. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Unfall

Gegen 16.50 Uhr fuhren ein VW-Transporter und ein Seat auf dem Balsaminenweg in Weimar und wollten auf die Berkaer Straße auffahren. Eigentlich wollte der Fahrer des Transporters rechts abbiegen, entschied sich dann aber in Richtung Autobahn zu fahren, setzte zurück und stieß dabei mit dem Heck des Transporters gegen den hinter ihm stehenden Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

